元広島の西田真二氏が振り返る、九死に一生の出来事PL学園でも、法大でも、広島でも日本一を経験したのが西田真二氏（野球評論家）だ。1995年の現役引退後も、四国アイランドリーグ・香川オリーブガイナーズ監督として独立リーグ日本一を成し遂げるなど輝かしい実績を積み重ねた。2025年限りで6年間務めた社会人野球・セガサミー監督を退任し、2026年4月には古巣・香川の球団アドバイザーに就任。さらに野球人生を歩んでいるが、