女優の波多野結衣が3日、自身のインスタグラムを更新。デビュー18周年を迎えた心境を明かした。 【写真】ピンクの光に包まれて視線の先に思うのは…来し方か、行く末か ピンク色の光と鏡のデジタルアート空間で座り込み、見上げるような視線のカットとともに、「本日、デビューしてから18周年を迎えました」と伝え、「最近は共演する子が、私がデビューした時3歳でした！って子がいたりして凄く不思