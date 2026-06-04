今大注目の5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に初出演する。 【写真】 M!LKと一緒に「滅」ポーズする黒柳徹子が可愛すぎる♡ 結成から12年目となる・M!LK。カラフルで個性豊かな衣装に身を包みスタジオは一挙に華やかに。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、