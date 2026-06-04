俳優の恒松祐里（27）が3日、都内で行われた配車サービスUberの「新CM発表会」の発表会に大泉洋（53）と共に登場した。【もっと読む】恒松祐里は主役と脇役、陰と陽を切り替えて演じるハイブリッド女優同僚の2人がUberアプリを使ってタクシーを呼ぶ、というCMにちなみ、Uberヘビーユーザーの大泉の指導のもと、恒松はアプリを体験。「タクシーの位置が可視化されていい。車がなかなか動かないと応援したくちゃっちゃう」と語っ