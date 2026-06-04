モンテレイで事前キャンプがスタートした北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月3日、メキシコ・モンテレイで事前キャンプをスタートした。DF長友佑都（FC東京）は、自身5大会目となるW杯に向けて「いよいよ、この地に来ると特別なW杯のエネルギーが湧き上がっている感じがします」と心踊らせた。初日は約1時間半の練習メニュー。この日のモンテレイは最高気温は31度、湿度は70％の蒸し暑い環境だったが、39