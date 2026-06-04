町田の岡村大八「逆に僕があそこまでできたからこそ、出てきた涙だと思います」FC町田ゼルビアは、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で初出場ながら準優勝という好成績を残した。サウジアラビアで行われた決勝では延長戦の末に敗れて悔し涙を流したが、中東の地で残したのは特大のインパクト。なかでもDF岡村大八の好スタッツは、アジアサッカー連盟の公式サイトでも紹介された。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶