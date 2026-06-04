「HWiNFO」はハードウェア情報の取得および監視が可能なWindowsアプリで、CPU・GPU・メモリ・ストレージ・ケースファンなどPCに含まれるほとんどのハードウェアの情報を取得することができます。そんなHWiNFOはNASAの研究でも活用されています。HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnosticshttps://www.hwinfo.com/HWiNFOの実行例が以下。HWiNFOはCPU・GPU・メモリ・ストレージ・ケースファンなどの情報にアクセ