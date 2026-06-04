木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第9話が4日に放送。どんな困難も2人で乗り越えていく覚悟のあゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の裏で渉（中村俊介）の思惑が渦巻く。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話渉（中村俊介）の思惑が渦巻く本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主