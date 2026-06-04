女優の熊谷真実（６６）が、仲間たちをサウナを楽しむ様子をアップした。「旅の途中」と題して４日までに自身のインスタグラムを更新し「まずは南伊勢。南伊勢に宇宙サウナがあるというので参加」したという。「田中りっちゃんに誘われて」。女優の田中律子や「いろんな職業の人」が集まり、サウナを楽しんだという。「そして今沖縄。投稿がついて行きません。ゆっくり投稿します！」と旅は続いているそうだ。熊谷は、胸元が