俳優・反町隆史が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜後10：00）で反町演じる鬼塚が担任を受け持つ1年B組の生徒役28人が発表された。芦田綾乃役を務める俳優の堀口真帆からコメントが到着した。【写真】透明感あふれるビジュアルも魅力的な堀口真帆堀口は現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』でヒロインのねむ役で出演し、人気を集めている。「堀口真帆です。この度、ドラマ『