防府競輪場のF1「競輪ワールドシリーズyab山口朝日放送杯」が2日目を迎える。ジョセフ・トゥルーマン（29＝英国）が初日予選8R、打鐘過ぎから力強く逃げ切った。ラスト1周は前半9秒0、上がりが9秒1と破格のタイムを計時した。7年ぶりの「競輪」で好スタートを切った。「初日はノープランだった。いい感じで踏めた。声援も多くて本当にうれしかった」と手放しの喜びよう。18、19年に来日して競輪出場歴（7度優勝）もある