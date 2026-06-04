アニメ『ハイキュー!!』と、7月8日から大阪で開催される『バレーボールネーションズリーグ2026』がコラボレーションすることが決定した。【動画】解禁された『ハイキュー!!』新作アニメ2本の新映像！2027年公開3度目となる今回のコラボでは、Production I.Gが『バレーボールネーションズリーグ2026』のために描き下された日向翔陽と星海光来の、躍動感あふれるアタック姿が印象的なビジュアルとなっており、まさに“小さな巨人