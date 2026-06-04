【ベルリン共同】国連安全保障理事会の非常任理事国選で落選したドイツでは与野党から「失態だ」と批判の声が上がった。敗因については選挙戦の出遅れに加え、パレスチナ自治区ガザ情勢を巡るドイツ政府のイスラエル寄りの姿勢が響いたとの見方が出ている。ドイツは2020年、非常任理事国入りを目指して選挙戦に参入したが、「西欧その他」枠（2カ国）で当選したポルトガルとオーストリアに後れを取った。イスラエルのガザ攻