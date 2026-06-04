元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏が、きょう4日放送のNHK大阪放送局『えぇトコ』（後8：15〜8：40／総合・関西地方）に出演する。【写真】日韓W杯チュニジア戦秘話も…肩を組み仲良く話すトルシエ氏＆森島寛晃氏有名な観光地だけではない関西の魅力を再発見し伝えている同番組。今回は11日に開幕するFIFAワールドカップ2026でのサッカー日本代表の活躍を願って、トルシエ氏と、元日本代表で、現在セレッソ大阪