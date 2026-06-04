◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は3日（日本時間4日）、敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場予定。チームは3連敗中で借金3だが、自身は前日同戦で3戦ぶりとなる13号右越え同点2ランをマークするなど過去6戦3発。打率.221ながら必死にバットを振っている。7番は今季12戦目。5番と並び4番の28戦に続いて2番目に多い打順だ。しか