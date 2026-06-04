きのう、兵庫県たつの市の川で見つかった遺体について、警察は、先月、母と娘が殺害された事件で全国に指名手配されていた42歳の男と特定したと明らかにしました。きのう午前10時半ごろ、たつの市の揖保川の支流で、成人とみられる男性の遺体が浮いているのが見つかりました。警察によりますと、遺体は腐敗が進んでいましたが、黒地に白のラインが入ったズボンをはいていたということで、先月、たつの市の住宅で親子が殺害された事