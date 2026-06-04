タレントの相葉雅紀とヒロミが出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』4日の放送は、「527m荒れ放題の川 全部大掃除SP」として、午後7時から2時間にわたり、“北総の小江戸”と呼ばれる千葉・香取市の佐原のシンボル・小野川の大掃除に奮闘する模様を届ける。【写真】危険外来種もいる川に浸かって…掃除に奮闘する相葉雅紀＆ヒロミ町の中心を流れる小野川沿いには歴史的な町並みが残っており、重要