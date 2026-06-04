俳優大泉洋（53）が3日、都内でUberの新CM「タクシーを、思いのままに第六感篇」発表会に女優恒松祐里（27）と登壇した。出演するテレビCMが4日から放映される。アプリ「Uber Taxi」は都内の配車が平均4分以内で可能。普段から愛用する大泉は「自分の準備ができるちょっと前に呼ぶ。あまりにも早いと（着替えが間に合わず）何度かパンツ一丁で乗ったこともございます。うそですけども」と、待ち時間の短さをユーモラスに説明した