想定以上にドライブに慣れてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破し、「ホンマに可愛い」「なんか貫禄ついたw」「堂々たる振る舞いで草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：助手席で震える『車が苦手な犬』→1年後、慣れ過ぎてしまい…まさかの『姿勢と表情』】 助手席で震える犬 TikTokアカウント「dandan0808」の投稿主さんは、『