曽谷がえげつないスライダーで三振を奪った(C)産経新聞社オリックスの曽谷龍平が6月3日、巨人戦で投じたスライダーが大きな反響を呼んでいる。今季6戦目の先発となった曽谷は、2回まで無安打、4奪三振の素晴らしい立ち上がり。3回2死から松本剛に初安打を許したものの、続く浦田俊輔との対戦で圧巻の投球を見せた。【動画】「誰が打てるんだよ」「曲がり方がゲームやん」と驚愕の声があがった曽谷龍平のえげつないスライダーの