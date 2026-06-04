SixTONESジェシー（29）が3日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（福田雄一監督、26日公開）完成披露試写会に登壇した。同作はシリーズ16年ぶりの劇場アニメ。絆を通じて奮闘する物語にちなみ、キャスト陣は「友情を感じたエピソード」についてトークを展開。ジェシーはフリップに「筋肉の絆」としたためた。9月中旬から始まるスタジアムツアーに向け、グループのメンバーと日々体を鍛えて