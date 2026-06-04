女優田辺桃子（27）が、27年秋公開の映画「きみの音が見えたとき」（今井和久監督）で主演を務めることが3日、分かった。1967年に福井県の視覚障害と知的障害のある人が暮らす施設で生まれた音楽バンドを描く作品。田辺は音楽を指導する主人公、七沢奈那役で、秋からオール福井県ロケを敢行予定。「年齢とか職業とかを取り払って、共通して受け取ってもらえるメッセージがたくさん込められている。音楽の縁や人とのつながりを描く