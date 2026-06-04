プリンセス天功が3日、都内で15周年となる「YATSUI FESTIVAL！2026」（20〜21日）記者会見に出席した。イリュージョンと、エンタメユニット「KinG00」として歌を披露する。同ユニットメンバー、ホワイトライオンの出演にむけ「今、政府と環境省に申請中」。今年は渋谷区内の10会場11ステージに250組が参加する。