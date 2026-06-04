元AKB48で女優の前田敦子（34）が3日、都内で、韓流映画「サヨナラの引力」ジャパンプレミアにゲストとして登壇した。かつての恋人と10年ぶりに偶然再会し思い出をたどる同作のストーリーのように、自身も元カレとまさかの再会を果たしたことがあると明かした。「私が仕事で帰るとき、あちらはご結婚されて奥さんとハネムーンの帰りで同じ飛行機に乗っていたということがありました」とまさかの告白。「お互いに目を合わせずに終わ