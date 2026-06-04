6月2日のオリックスバファローズとの試合を、3−2で辛くも勝利を収めた読売ジャイアンツ。セ・パ交流戦での貯金を1にして、セ球団としては中日ドラゴンズと並んでトップの5位につけている。【独自写真】女性スキャンダル後のファンフェスで「ガラス越しでお手振り」する坂本勇人試合後のヒーローインタビューでお立ち台に立ったのは、決勝タイムリーを放った松本剛選手（32）と、6回途中2失点で今季初勝利を収めた則本昂大投手