演歌歌手三山ひろし（45）が3日、都内でコンサートを行った。09年のこの日に「人恋酒場」でデビューし、翌年から毎年のようにこの時期に開催している“記念日ライブ”だ。24日に発売する新曲「鳴門海流」をライブ初披露し、得意の落語を生かして開拓した新ジャンル「落語歌謡」の第3弾「藪入り」も初歌唱。「新曲は演歌にまっすぐ向き合った原点回帰の曲。ぜひ聞いてください。今日が18年目のスタート。声が出る限り歌っていきます