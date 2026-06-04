【モンテレイ（メキシコ）３日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】日本代表のＦＷ後藤啓介が３日、北中米Ｗ杯に向けた事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで２１歳の誕生日を迎えた。大会開幕を目前に控え「代表で祝ってもらえるのは滅多にないこと。重要なタイミングで本当に嬉しい」と充実の表情を浮かべた。５月３１日のアイスランド戦では、途中出場でシャドーに入り、攻守のつなぎ役も担った。今