発達障害のある4人の子どもを育てる。なかなか想像できないことです。そんなハードな子育てを経験してきた堀内祐子さんは、取材中、笑顔が絶えません。4人の中でもとくに多動でありながら、いまや社会人として立派に独り立ちした次男・拓人さんと一緒に、発達障害の親子関係について振り返ります。 【写真】あきらめなかったから今がある！笑顔そっくりな堀内さん親子 ほか（全10枚） 4人の子どもはみな発達障害だった ─