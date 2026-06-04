歌舞伎俳優市川染五郎（21）が3日、大阪市内で主演するシェークスピア舞台「ハムレット」（5〜14日、SkyシアターMBS）の取材会に出席した。大阪公演について「コメディーではないけど、大阪のお客さまを少し笑わせたいという気持ちで」と意気込み。大阪人を笑わせる自信のほどを問われると「何を隠そう、吉本新喜劇で育った人間。吉本新喜劇の笑いが自分の血となり、肉となり、骨となり生きてきた。吉本新喜劇を見せてくれた父を信