大事な場面で、なぜか安易な選択をしてしまう。午前中なら冷静に考えられたことが、午後になると「もうこれでいいか」と雑になる――。そんな経験はないだろうか。実は、判断を誤る人と冴えている人の違いは、能力だけではなく「決める時間」にあるかもしれない。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。脳は「楽な