米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がホワイトソックスのクリス・ゲッツGMがトレード期限で、どんな動きをするのか分析している。同球団は33勝29敗、ア・リーグワイルドカードの2番手に入っており、ア・リーグ中地区でも2ゲーム差の2位だ。開幕前の時点では、プレーオフ有力候補になるとは、球団自身も予想していなかったはずだが、予想外のプレーオフ争いを後押しするために、今夏、プロスペクトを差し出してメジャー