【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで約１時間、事前合宿初日の練習を行った。＊＊＊初日の練習から全身からほとばしるエネルギーを発していたのが、２１歳のＦＷ塩貝健人だった。３チーム（各８人）で３つのゴールを使って、名波コーチが指定した人数がピッチに出てゴールを競い合う実戦形式の練習では、貪欲にゴールを狙い、