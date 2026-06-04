パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が3日にインスタグラムを更新。台風6号の影響により、バナナ農園が被害を受けたことを報告した。鎧塚氏は「台風6号の影響でYOROIZUKAの沖縄のマンゴーの契約農家さんは何とか無事でしたがバナナ農園の方は、かなりの被害があった様で心配です」と報告し、被害を懸念する様子をうかがわせた。また「皆さまにおかれましては大丈夫でいらっしゃいますか?」とフォロワーを気遣った。