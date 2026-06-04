5人組グループ・SUPER EIGHTの映像作品『超八 in 日本武道館』が、4日発表の『オリコン週間映像ランキング』で映像3部門同時1位に輝きました。■SUPER EIGHT、映像3部門同時1位に輝く初週売り上げは、DVDが1.7万枚、Blu-ray Discが4.7万枚で『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場で1位を獲得。さらに、音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ6.3万枚で初登場1位