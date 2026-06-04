シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日、東京国際フォーラムで、デビュー50周年記念ツアー東京公演を行った。この日は、未明から列島に台風6号が上陸。開催が不安視されたが正午、無事開催が発表された。「俺もどうなるかと思った。昨日札幌から東京に入って、ひょっとしたらコンサートをやめさせようとしているのかなって」と明かした。「でもなんとか抜けてくれて。来られなかった人もいると思うけど、東京中の人間に届く