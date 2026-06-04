女優のイム・ジヨンが、インドネシア・バリで過ごした近況を公開した。イム・ジヨンは6月3日、自身のSNSに「バリ。残りの写真」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。【写真】イム・ジヨン、“ピチッ”とスイムウェア彼女は最近、バリでファッション誌の撮影を行っていた。公開された写真には、バリの異国情緒あふれるリゾートや屋外プールを背景に、自然体な姿を見せるイム・ジヨンの様子が収められている。華やかなス