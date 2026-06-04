読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！社内で恐れられていた上司には、絶対に知られてはいけない裏の顔がありました。会社に乗り込んできた妻を見た彼の、小さな焦りが引き起こした、周囲も呆れる驚愕の末路とは…？いつも偉そうな激コワ営業部長私の部署の営業部長は、仕事にとても厳しく、社内でも恐れられている存在でした。いつも威圧的な態度でオフィスを歩き、部下たちは誰も逆らえないような空気が漂っていまし