福岡県宗像市の世界遺産・沖ノ島にささげられた、金メッキが施された古墳時代の甲冑（かっちゅう）片が見つかったと、島を神域とする宗像大社と県などが３日発表した。大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳、堺市）の副葬品と共通する最高の格式を持つもので、ヤマト王権の国家的祭祀（さいし）の場である沖ノ島の重要性を改めて裏付ける資料だ。明治以降に島外に持ち出され、２０１０年に同大社に返納された資料を調査したと