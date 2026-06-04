元乃木坂46で、現在はタレント・プロ雀士・実業家として活動する中田花奈（31）の3rd写真集が、8月25日に発売されることが決定した。Mリーグ「BEAST X」で今シーズン躍進を遂げる一方、その透明感あふれる美貌でも注目を集める中田が、新たな一冊を届ける。【別カット】伸びで美くびれ披露！青のブラジリアンビキニがかわいい中田花奈今作のテーマは「艶やかに咲く」。撮影はベトナム・ダナンとホイアンで行われた。素朴な田園