プロ野球セ・パ交流戦は3日、各地で6試合が行われました。ソフトバンクは延長11回にもつれる熱戦を制し6連勝。昨季の交流戦王者が首位をキープしています。さらに巨人は丸佳浩選手の逆転満塁ホームランで劇的勝利。長嶋茂雄さんの一周忌に白星を届け、ロッテに並ぶ3位タイに浮上しました。オリックスは巨人にカード勝ち越しを許し7位タイに陥落。その他、順位にも変動が起こる中、ここまで交流戦の勝ち星がなかった広島が待望の1勝