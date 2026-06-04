コンクリートの巨大な壁に沿うように設置された、1本の細い階段。その途中には、壁にしがみつくような人の姿が…。【写真】引きで見ても…どうなってんのこれ！？笑「最恐の階段」正面から撮影されたこの1枚、構図の妙によって本来あるはずの奥行きが消え、まるで垂直に伸びる長いハシゴにぶら下がっているかのように見えます。まさに視覚のトリックのような強いインパクトを放つ写真が、いまXで大きな注目を集めています。投稿し