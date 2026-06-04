中国国家統計局は2日、第14次五カ年計画期間（2021〜25年）の経済・社会発展成果シリーズ報告書を発表した。それによると、同期の中国の経済規模は世界3〜7位のエコノミーの経済規模の合計に近いものとなり、過去5年間に中国は世界経済成長への最大の「貢献者」となり、最強の「安定装置」になった。報告書によると、同期に中国の国内総生産（GDP）は110兆元、120兆元、130兆元、140兆元という4つの大台を連続で突破し、累計増加額