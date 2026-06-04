イメージの異なる2色を追加ヤマハは、スポーツスクーター「XMAX ABS」のカラーリングを一部変更し、2026年7月7日に発売します。今回追加されるカラーリングは、「マットダークグレー」と「ブルー」の2種類です。これに継続販売される「グレー」と「ブラック」を加えた、全4色のラインアップとなります。【画像】魅力的な新色追加でラインナップ拡充！ ヤマハ「XMAX」2026年モデルを画像で見る（30枚以上）新色のひとつである