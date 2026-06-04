中日は延長11回の末にソフトバンクに敗れた。勝負の分かれ目となったのは、延長戦で生じた守備のミスだった。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、失点につながった村松開人のプレーについて解説陣が言及した。5−5で迎えた11回。中日は先頭の近藤健介に出塁を許すと、無死一塁から栗原陵矢が放った打球を遊撃手・村松が処理。しかし、併殺を狙えそうな打球だったものの、捕球時にファンブルし、無死一、二塁と