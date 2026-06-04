右ひじのトミー・ジョン（TJ）手術を米国で受けたオリックスの山下舜平大投手が、来年5月の復帰を目指しリハビリに取り組んでいる。「手術から1年後に復帰と決まっているんで。6月に復帰するか、5月に復帰するかでは大きな差があるので、すぐに手術を決めました」。6月3日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを終えた山下が、真っ直ぐに前を見据えた。山下は、福岡大大濠高から2020年ドラフト1位でオリックスに入団。3年目に開