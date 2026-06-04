お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実（51）が、4日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を紹介した。【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ動画に登場した徳井は、スタッフから「車かっこいいですね」と声をかけられると、「ありがとうございます」と照れた様子。徳井の後ろにある“愛車”は、GORDON