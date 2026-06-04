タレントの滝沢カレンが、誕生日の仲良し３ショットを公開した。滝沢は４日までに自身のインスタグラムを更新。「チームずっと仲良しがお祝いしてくれた日５月にあげたかったのに６月になってました。誕生日月バイバイこの日は春菜さんと夏子さん」と記し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜とお笑いタレント・横澤夏子に誕生日を祝ってもらった写真をアップ。「誕生日プレゼントは事前に宅配してくださるスマート