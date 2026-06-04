◆米大リーグＤバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げては中６日で今季の日本人単独トップとなる６勝目、絶好調の打者としては５試合ぶりの１１号、さらには４試合連続のマルチ安打に期待がかかる。リアル二刀流の試合は２試合連発中、しかも２本とも先頭打