ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、３日（日本時間４日）までに発表された米経済誌「フォーブス」が選出した「世界で最も影響のあるリーダー５０人」に名を連ねた。５０人の中には、トランプ米大統領、テスラの共同開発者イーロン・マスク氏、メッツのオーナーを務めるスティーブ・コーエン氏、ソフトバンクＣＥＯの孫正義氏、歌手のテイラー・スウィフトらが名を連ね、大谷は現役アスリートとしては唯一の選出となった。