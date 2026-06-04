『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ 佐々木ほのかが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 佐々木ほのか ©てんてん／集英社 【プロフィール】佐々木ほのか（ささき・ほのか）2006年1月30日生まれ福岡県出身2025年6月に所属していたアップアップガールズ（2）を卒業し、俳優の道へ。6月26日（金）公開予定の映画『死神バー